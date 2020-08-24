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    الناطق باسم الحكومة الجزائرية: أزمة كورونا أكدت متانة علاقتنا مع روسيا

    © AFP 2020 / RYAD KRAMDI
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    قال وزير الإعلام الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، إن العلاقات (الجزائرية - الروسية) تتسم بالتعاون المشترك المتميز.

    عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
    © AP Photo / Fateh Guidoum
    شراكة إستراتيجية... الرئيس الجزائري يزور روسيا بعد انتهاء جائحة "كوفيد 19"
    وأضاف بلحيمر في حوار له مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن "العلاقات الجزائرية الروسية علاقات متميزة جدا، ولا زالت تتسم بالتعاون المشترك، مع تعزيز ودعم هذا التعاون أكثر بين البلدين والشعبين لبحث آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين".

    ولفت إلى أن "الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم منذ أشهر جراء جائحة كورونا كشفت جودة ومتانة العلاقات (الجزائرية - الروسية) من خلال المساعدات الطبية التي أرسلتها موسكو إلى الجزائر، وأن دولة روسيا كانت السباقة في مساعدة الجزائر على مواجهة هذا الوباء".

    وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية على أن "العلاقات (الجزائرية - الروسية)، هي علاقات ودية أخوية، وعلاقة استراتيجية قائمة بين الشعبين والبلدين على كافة المستويات".

    وفي إبريل/ نيسان الماضي، وصلت طائرة شحن عسكري روسية تحمل معدات ومواد طبية، دعما لجهود الجزائر في مواجهة جائحة كورونا.

    وذكرت الشركة الحكومية الروسية لتصدير السلاح "روس أوبورون إكسبورت" أن الشعب الجزائري الصديق وقطاعه الطبي، بحاجة ماسة لهذه المساعدة الإنسانية.

    وأشارت "روس أوبورون إكسبورت" إلى أن هذه المساعدة المجانية قدمت للجزائر، بصفتها أحد الشركاء الموثوقين والرئيسيين للشركة، وأن روسيا والجزائر، ترتبطان بعلاقات شراكة وصداقة مترسخة عمرها 60 عاما، تشمل مختلف المجالات، لاسيما وأن الاتحاد السوفيتي كان الدولة الأولى في العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الجزائر في 23 مارس/ أذار 1962.

    ولفتت الشركة إلى أن مهمتها الرئيسية اليوم، هي مهمة إنسانية بحتة، حيث تلقت الجزائر، إلى جانب دول شريكة أخرى، مساعدات روسية في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

    وأشارت الشركة إلى أن الجانب الروسي، يعرب عن امتنانه الكبير للشركاء الجزائريين على المساعدة التي قدمها في إجلاء الخبراء والمختصين الروس الذين أنجزوا عملهم في الجزائر، وذلك في ظروف غياب الحركة الجوية المنتظمة بين البلدين، جراء قيود الجائحة.

    وتم تسيير 3 رحلات جوية نظمت "روس أوبورون إكسبورت" إحداها، ورحلتين نظمتهما القوات الجوية الجزائرية بلا مقابل، لإجلاء الروس عن الجزائر.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, روسيا, الجزائر
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