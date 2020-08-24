نتنياهو: الشراكة بين إسرائيل والإمارات طبيعية... ننتظر أخبارا سارة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة طبيعية، مشيدا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذا الاتفاق.

وكتب نتنياهو في "تويتر"، اليوم الاثنين: "قلت لبومبيو: التوصل إلى معاهدة السلام وإحلال التطبيع الكامل بين إسرائيل والإمارات تم بوساطة الرئيس ترامب وبمساعدتك، مما يعد إنجازا عظيما للسلام والاستقرار في المنطقة ويبشر بعصر جديد حيث يمكن لمزيد من الدول الانضمام".

نتنياهو: "آمل بأن يردنا مزيد من الأخبار السارة. ربما في المستقبل القريب".

قلت لبومبيو:

التوصل إلى معاهدة السلام وإحلال التطبيع الكامل بين إسرائيل والإمارات تم بوساطة الرئيس ترامب وبمساعدتك، مما يعد إنجازا عظيما للسلام والاستقرار في المنطقة ويبشر بعصر جديد حيث يمكن لمزيد من الدول الانضمام. آمل بأنه سيردنا مزيد من الأخبار السارة,ربما في المستقبل المنظور — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 24, 2020

وأضاف: "لإسرائيل وللإمارات اقتصاد من الأكثر تطورا في العالم والدولتان مفعمتان بالابتكار"، مشيرا إلى أن "الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة طبيعية".

قلت لبومبيو:



لإسرائيل وللإمارات اقتصاد من الأكثر تطورًا في العالم والدولتان مفعمتان بالابتكار. الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة طبيعية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 24, 2020

وقال نتنياهو: "التأييد الأمريكي للاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية له انعكاسات دولية وهذا هو حلف القوى المعتدلة ضد تلك المتطرفة"، مضيفا: "هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما حيث نعقد معاهدة سلام".

قلت لبومبيو:



للتأييد الأمريكي للاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية انعكاسات دولية. هذا هو حلف القوى المعتدلة ضد تلك المتطرفة. هذه هي المرة الأولى منذ 25 عامًا حيث نعقد معاهدة سلام. فأود التوجه بالشكر مجددًا لفخامة الرئيس ترامب ولك ولإدارتكم على العون الذي قدمتموه من أجل تحقيق ذلك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 24, 2020

وتابع، موجها حديثه لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "أود التوجه بالشكر مجددا للرئيس ترامب ولك ولإدارتكم على العون الذي قدمتموه من أجل تحقيق ذلك".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، في وقت سابق اليوم، ضمن زيارة إلى دول المنطقة تستغرق خمسة أيام.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأمريكية لجذب المزيد من الدول الإسلامية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.