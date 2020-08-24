طهران وموسكو تؤكدان ضرورة إجراء مزيد من المشاورات لإنجاح مهمة اللجنة الدستورية السورية

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الإثنين، ضرورة إجراء مزيد من المشاورات لإنجاح مهمة اللجنة الدستورية السورية.

طهران - سبوتنيك. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، أن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، أصغر خاجي، أكد خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في جنيف، ضرورة استمرار تبادل الآراء والتعاون بين الدول الضامنة لمسار "أستانا".

وأضافت الخارجية الإيرانية، بأن أصغر خاجي ولافرنتييف، اللذين التقيا في جنيف على هامش الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية، وشددا على ضرورة دعم استمرار ونجاح عمل اللجنة الدستورية.

وأشار لافرنتييف إلى دور عملية "أستانا" في حل الأزمة السورية، مشددا على ضرورة عقد قمة "أستانا" في طهران وقبل ذلك اجتماع لكبار الخبراء في مدينة نور سلطان.

وبحث الطرفان آخر التطورات بالملف السوري واللجنة الدستورية السورية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الإثنين، تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية إلى وقت آخر، وذلك بعد كشف 3 إصابات بفيروس بكورونا بين أعضاء اللجنة الدستورية السورية المصغرة.

وجاء في بيان البعثة: "مكتب البعثة الخاصة تلقى تأكيدا لنتائج إيجابية اختبار "كوفيد-19" لدى 3 من أعضاء اللجنة الدستورية السورية المصغرة، بعد اللقاء الأول البناء، وتم تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية".

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية، المكونة من 150 عضوا، مقسمة بالتساوي إلى ثلاث مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني، وقد بدأت اجتماعاتها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً (15 عضواً من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.