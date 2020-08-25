رغم بدء البلدين مناورات في البحر المتوسط... تركيا: مستعدون للحوار مع اليونان

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإجراء محادثات مع اليونان في خضم النزاع المتزايد بينهما بشأن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط ​​دون أية شروط مسبقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ، بعد محادثات مع نظيره الألماني هيكو ماس في أنقرة: "نحن نؤيد مفاوضات للمشاركة العادلة لكن لا ينبغي لأحد أن يضع شروطا مسبقة. لا يمكن أن يحدث هذا بشروط مسبقة وضعتها اليونان".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، جاءت التصريحات التركية في الوقت الذي أجرى فيه الأسطولان البحريان للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تدريبات منفصلة بالقرب من بعضهما البعض جنوب جزيرة كريت في عرض متبادل للقوة.

تقود ألمانيا، الجهود الأوروبية المبذولة لتجنب صراع عسكري صريح قد يعرض وصول أوروبا المستقبلي إلى احتياطيات الطاقة المكتشفة حديثًا للخطر.

وتحظى مطالبات اليونان البحرية بدعم الاتحاد الأوروبي بأكمله، لكن التكتل امتنع حتى الآن عن فرض عقوبات شديدة على تركيا، خوفًا من الرد المحتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأجرى ماس جولات مكوكية بين أثينا وأنقرة، اليوم الثلاثاء، في محاولة لجعل الجانبين يهدئان التصريحات ويعودان إلى المحادثات المباشرة. بعد انتهاء كلتا الزيارتين، أقر ماس بأن النزاع دخل مرحلة "حرجة للغاية".