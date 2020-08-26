تضاعف عدد اختبارات "كوفيد-19" في ألمانيا أربع مرات خلال شهر

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الأربعاء، أن عدد اختبارات "كوفيد-19" التي تم إجراؤها في الأسابيع الثلاثة - الأربعة الماضية تضاعف أربع مرات، ومع نهاية موسم العطلات، تعتزم السلطات تغيير استراتيجية الاختبار بسبب محدودية الموارد.

برلين- سبوتنيك. وأشار شبان، خلال مؤتمر صحفي، إلى تغييرات في استراتيجية اختبار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، موضحاً أن متوسط عمر المصابين الجدد يتناقص، وهو 32 عامًا، ما يشير إلى إصابة الشبّان في سن العشرين الذين يذهبون في "إجازات ترفيهية" إلى البلدان الدافئة. حاليًا، ووفقًا لمعهد روبرت كوخ، ترتبط حوالي 40 بالمئة من حالات "كوفيد-19" الجديدة بالسفر إلى الخارج.

وأضاف "إذا استخدمنا موارد الاختبار إلى الحد الأقصى لفترة طويلة 1.2 مليون اختبار في اليوم ، فسيتم استخدام الموارد المادية وإرهاق القوى العاملة".

لذلك ، في نهاية موسم العطلات، ستكون الاختبارات "محدودة"، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من الأعراض والذين كانوا على اتصال بمرضى "كوفيد-19"، مثل العاملين في المجال الطبي.

وأوضح "تضاعف عدد الاختبارات أربع مرات في الأسبوعين والثلاثة أسابيع الماضية. التحدي الذي نواجهه الآن هو احتواء الوباء. استراتيجية الاختبار اختلفت، وقد تغيرت خلال الوباء".