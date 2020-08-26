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    بينها التهديد النووي... ظريف يصف إسرائيل بـ 4 صفات ويهاجم أمريكا

    © Sputnik . Максим Блинов
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    وجه وزير الخارجية الإيراني رسالة شكر إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مشيرا إلى أنه كشف معايير وضع الدول أو إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

    © Sputnik . Максим Блинов
    ظريف يهاجم "بلطجة بومبيو" ويكشف سبب عزلة أمريكا
    وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "شكرا مايك بومبيو. نحن الآن أدركنا المعيار الذي تضعونه لإزالة الدول من قائمة الإرهاب أو وضعها ضمن تلك القائمة الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية".

    وقال ظريف: "معيار قائمة الإرهاب الأمريكية هو العلاقة مع إسرائيل"، ووصف إسرائيل بأنها: "التهديد النووي الأول للعالم، ومنتهك الحقوق، ومحتل، وكيان إرهابي".

    وتابع: "كيف يمكن للعالم أن يواصل أخذ السياسة الخارجية الأمريكية على محمل الجد؟".

    وأرفق ظريف خبرا لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، حول تصريح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي قال فيه إن حكومته لا تملك تفويضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مضيفا: "يجب فصل التطبيع مع إسرائيل، عن القرار الأمريكي بشأن حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

    وفي تدوينة سابقة، هاجم وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بـ"بلطجة" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي "تسببت في فرض عزلة دولية على الولايات المتحدة الأمريكية".

    وكتب ظريف على حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مواكبة أمريكا بشأن تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، أن تمرد وزير الخارجية الأمريكي على القوانين وبلطجته أدى إلى فرض العزلة ثانية على أمريكا في المجتمع الدولي.

    وأشار إلى الطلب الذي قدمه بومبيو، يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، بالنيابة عن حكومة بلاده، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتفعيل آلية الزناد لإعادة الحظر الدولي ضد إيران، لافتا إلى أن الوقت قد حان ليكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاستماع إلى حاشيته البلطجية.

    وتابع: "رغم أن الولايات المتحدة منعت التشاور في مجلس الأمن الدولي بشأن إبلاغها غير القانوني، في اليوم التالي، إلا أن الأعضاء الحاضرين في اجتماع الثلاثاء لهذا المجلس بشأن قضايا الشرق الأوسط، اعتبروا المحاولة الأمريكية باطلة وعديمة الأثر".

    خطوات إيران لخفض الالتزامات النووية
    © Sputnik /
    خطوات إيران لخفض الالتزامات النووية

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    الكلمات الدلالية:
    رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب, أمريكا, إسرائيل, محمد جواد ظريف
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