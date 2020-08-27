الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" يغادر منصبه عقب تهديدات ترامب

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن وثيقة داخلية أن المدير التنفيذي لخدمة الفيديو الشهيرة "تيك توك"، كيفين ماير، قد استقال بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بحظر التطبيق في البلاد.

ونقلت الصحيفة أن ماير غادر منصبه بعد بضعة أشهر فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي" حيث شغل المنصب منذ مايو/آيار 2020.

ووفقًا للوثيقة، سيحل محل ماير المدير العام الحالي فانيسا باباس كرئيس موقت لشركة "تيك توك".

أقام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أمره التنفيذي بحظر تعاملاته في الولايات المتحدة ووصفه بأنه حيلة لإشعال الخطاب المعادي للصين مع سعيه للفوز بفترة جديدة.

ورفض تطبيق تيك توك وشركته الأم بايت دانس ما وصفاه بموقف البيت الأبيض الذي يمثل تهديدا للأمن القومي وقالا إنهما اتخذا "تدابير استثنائية لحماية خصوصية وأمن المستخدمين الأمريكيين لبيانات تيك توك".

ووصفا أيضا دعوة ترامب في أمره التنفيذي الصادر في السادس من أغسطس آب بحظر تيك توك بالوسيلة لتعزيز "حملته الأوسع للخطاب المعادي للصين" قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.

وقال تطبيق تيك توك في تدوينة "لا نعتبر مقاضاة الحكومة الأمريكية أمرا هينا.. ولكن لا يوجد أمامنا خيار.. بسبب الأمر التنفيذي الذي يهدد بفرض حظر على عملياتنا بالولايات المتحدة".

وأحال البيت الأبيض طلبا للتعليق إلى وزارة العدل الأمريكي التي امتنعت عن التعقيب.

وشكا ترامب لأسابيع، في ظل انعدام الثقة بين واشنطن وبكين، من أن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي بسبب احتمال تقديم معلومات عن المستخدمين للحكومة الصينية.