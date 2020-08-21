تسجيل
19:14 GMT21 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    بومبيو يكشف عن المخططات الأمريكية بشأن "تيك توك" وأشقائها

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/10/1045031017_0:0:3148:1770_1200x675_80_0_0_34af0e279e67d87a036fc87a80804cd5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202008211046325183-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7/

    كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عما أطلق عليه اسم "المخططات الأمريكية" بشأن "تيك توك" وأشقائها الصينيين.

    وأوضح بومبيو في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن واشنطن تعد خطة لملاحقة شركات الهواتف الصينية، حتى تغير الحكومة الصينية من سياساتها.

    وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد شركات الاتصالات الصينية، حتى تغير سلطات جمهورية الصين الشعبية متطلباتها لهذه الشركات.

    © REUTERS / POOL
    بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران

    وتابع بقوله: "لدينا معلومات أن السلطات الصينية تسمح في الوقت الحالي للشركات الصنيية، بتلقي البيانات من المستخدمين الأمريكيين.

    وأكمل وزير الخارجية الأمريكية: "الإدارة الأمريكية ستتخذ تدابير ضد تطبيق تيك توك، التابع لشركة بايت دانس الصينية".

    وأردف قائلا: "لم نركز على أي شركة معينة. ركزنا على التكنولوجيا والحزب الشيوعي الصيني، لم يكن تركيزنا على استهداف أي شركة صينية بسبب نجاحها التجاري".

    وقال بومبيو: "سنحرص على استهداف منظمات الحزب الشيوعي الصيني أو المنظمات التجارية التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني والتي تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة".

    ويذكر أن وزارة الخارجية الصينية عارضت الإجراءات الأمريكية ضد TikTok و WeChat messenger ودعت واشنطن إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية.

    ونفت إدارة تطبيق الفيديو "تيك توك" مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

    ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الأمريكية عن "تيك توك"، قولها: "لم تشارك تيك توك أبدًا بيانات أي مستخدم مع الحكومة الصينية، ولن تفعل إذا طُلب منها ذلك".

    تطبيق تيك توك
    © REUTERS / Dado Ruvic
    "تيك توك" تنفي مزاعم تعاونها مع السلطات الصينية

    ووصفت الشبكة الاجتماعية أيضًا المزاعم حول وجود تعاون بين "تيك توك" والحكومة الصينية بأنها معلومات مضللة.

    وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يطالب شركة "بايت دانس"، الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.

    وتتفاوض شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة للبرمجيات مع "بايت دانس" للاستحواذ على "تيك توك" في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.​

    انظر أيضا:

    بومبيو: أمريكا ترحب بحكم المحكمة في قضية اغتيال الحريري
    ضغوط على بومبيو لتقديم معلومات حول إرسال الصين تكنولوجيا لبناء مفاعل نووي سعودي
    بومبيو يحذر من "خطأ جسيم" حال عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران
    بومبيو: أمريكا تريد منع الصين وروسيا من انتهاك العقوبات على إيران
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة الصينية, الصين, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية, الخارجية الأمريكية, مايك بومبيو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    النفط العراقي في يد واشنطن
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    تعليمات مهمة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك 5"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك