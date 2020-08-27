السفارة الليبية في بيلاروسيا تطلق نداء استغاثة بعد محاولة اقتحامها... فيديو وصور

حاول مجهولون، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، اقتحام مبنى السفارة الليبية في بيلاروسيا الواقع في شارع بيلوروسكايا في العاصمة مينسك.

وتعقيبا على حادثة الاقتحام، قال القائم بأعمال السفارة الليبية في بيلاروسيا، محمد ستيتة، إن "مجموعة إرهابية مؤلفة من أربعين شخصا هاجمت السفارة قرابة الساعة السادسة صباحًا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى"، وفقا لقناة "ار تي".

ودعا ستيتة السلطات في بيلاروسيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدًا الرئيس لوكاشينكو بالتدخل العاجل.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في الـ9 من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.