ميركل تعارض الربط بين قضية نافالني ومشروع "التيار الشمالي-2"

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن مشروع خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2" يجب أن ينجز ولا جدوى من ربطه مع قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

برلين– سبوتنيك. وقالت ميركل، خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي: "أعتقد أنه علينا أن نفصل بين الأمرين. بحسب وجهة نظرنا "التيار الشمالي-2 " يجب أن يتم. إنه المشروع الذي يبنى من قبل لاعبين اقتصاديين من روسيا وأوروبا".

وأضافت: "ربط هذا المشروع الاقتصادي بقضية نافالني لا جدوى منه".

وكان صحفيون وسياسيون ألمان قد دعوا ألمانيا في وقت سابق للخروج من مشروع "التيار الشمالي-2" على خلفية ما حدث مع نافالني، الذي يعتقد الأطباء الألمان بأنه قد تسمم.

ويذكر أنه في يوم الخميس الماضي، هبطت الطائرة التي كان على متنها نافالني في مطار أومسك اضطراريا بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم. وفقاً لإدارة المستشفى، لم يتم العثور على سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخص الأطباء الروس حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي الذي تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم. ونقل"نافالني" يوم السبت الماضي إلى عيادة "شاريتيه" في برلين.