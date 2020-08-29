بوتين حول الوضع في بيلاروس: نحن ننطلق من مبدأ أنه تم إجراء انتخابات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن موسكو تنطلق من مبدأ أنه تم إجراء انتخابات في بيلاروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس لقناة روسيا-1: " نحن ننطلق من مبدأ أنه تم إجراء انتخابات".

يشار إلى أن بيلاروس تشهد احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، الكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص.

كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.

وصرح الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، بانه في حال أي "تحرك" على الحدود الغربية لدولة الاتحاد روسيا وبيلاروس، ستستخدم مينسك وموسكو تجمعا مشتركا للقوات المسلحة.