لوكاشينكو: "حرب هجينة" و"معركة دبلوماسية" تشن ضد بيلاروس

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن هناك "حربا هجينة " و"معركة دبلوماسية على أعلى مستوى" تشن ضد بيلاروس.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشنكو قوله: "نخوض اليوم مرحلة معينة من الحرب الهجينة، ضد بيلاروس، دعونا نعبر عنها بصراحة. وهل يمكن وصف هذا بشيء آخر؟ لقد غرقت وسائل الإعلام ومجال الإعلام بهذا الصراع، حرب الأطراف المتحاربة. لقد بدأت المعركة الدبلوماسية ضدنا على أعلى مستوى".

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قوبلت الاحتجاجات بقمع المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائجها. وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.

وشكلت المعارضة البيلاروسية في ظل هذه الأحداث "مجلسا تنسيقيا" يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية باعتبارها مزورة، وإجراء اقتراع جديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وشددت روسيا في هذا السياق على ضرورة تسوية الأوضاع في بيلاروس، في أسرع وقت ممكن، دون أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية .