ترامب: حملتي الانتخابية تحمل روحا وحماسا أكثر من أي وقت مضى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن حملته الانتخابية تحمل روحا وحماسا أكثر من أي وقت مضى.

وجاء في التغريدة: "حملتي الانتخابية، على الرغم من كل الأخبار المزيفة والكتب المزيفة والتقارير المثيرة للشفقة المكتوبة عني وعنها، تحمل روحًا وحماسًا أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك حملة 2016 الرائعة والرائعة جدا".

My Campaign, despite all of the Fake News, Fake Books, and pathetic reporting written about me and it, has more spirit and enthusiasm than ever before, including the great and wonderful Campaign of 2016! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2020

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح يوم أمس الجمعة، رسميا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري في حديقة البيت الأبيض: "بكل فخر وامتنان أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وأَضاف ترامب: "إذا منحنا السلطة لبايدن سيقوم المتطرفون بالحد من تمويل الشرطة ولن يكون أحد آمنا، إذا ما ترك الأمر للديمقراطيين سيصادرون أسلحتكم ويخرقون التعديل الثاني للدستور وتصبح دولتنا اشتراكية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.