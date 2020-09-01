اعتقال طلاب أثناء الاحتجاجات في مينسك... فيديو

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن عشرات الطلاب المتظاهرين في عاصمة بيلاروس، مينسك، اخترقوا طوقا أمنيا بجوار مبنى المخابرات، اليوم الثلاثاء.

وخرج الطلاب صباحا من عدد من الجامعات البيلاروسية للاحتجاج. لم تتدخل وكالات إنفاذ القانون بمسيرتهم في شوارع مينسك، لكنهم كانوا تحت المراقبة بحجة حفظ النظام.

وشهد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" اعتقال شخصين على الأقل في شارع سفيردلوف. وتم الاعتقال في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يعبرون الطريق مسرعين بعندما رأوا الشرطة. وسقط أحد جنود القوات الداخلية أثناء اعتقال أحد الطلاب المتظاهرين.

قامت عناصر الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة نيزوفيسيموست (الاستقلال)، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية.

وتم نقل الطلاب المعتقلين في حافلات صغيرة ولم تستخدم أي أساليب القوة ضدهم. بعد ذلك، غادرت الشرطة وشرطة مكافحة الشغب، وبدأ المتظاهرون بالتفرق.

يذكر أن نحو ألفي طالب نزلوا إلى شوارع المدينة، وشكلوا طابوراً تحرك لأكثر من أربع ساعات على طول الشوارع المجاورة لوسط المدينة. وأغلقت القوات الأمنية الممر المؤدي إلى جميع شوارع وسط العاصمة. ثم تحركت قوات إضافية إلى وسط المدينة. واحتجزت الشرطة في النصف الأول من اليوم حوالي 20 طالبًا.