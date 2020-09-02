ميركل: المعارض الروسي نافالني "ضحية جريمة" هدفها إسكاته

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، المعارض الروسي، أليكسي نافالني، "ضحية جريمة" على حد وصفها.

برلين- سبوتنيك . وقالت ميركل للصحفيين في: "أليكسي نافالني، هوجم بغاز أعصاب كيميائي من مجموعة نوفيتشوك. تم الكشف عن هذا السم بلا شك في التحليلات".

وتابعت: "وبالتالي، نؤكد على أن أليكسي نافالني كان ضحية جريمة، الهدف كان إسكاته. أدين بأقوى العبارات نيابة عن الحكومة الألمانية. هذه معلومات كئيبة عن محاولة تسميم بهدف القتل".

واختتمت المستشارة الألمانية بالقول : "أبلغت وزارة الخارجية السفير الروسي بعد ظهر اليوم، بنتائج التحليل. نتوقع أن تفسر الحكومة الروسية الأمر. ظهرت أسئلة صعبة للغاية، ولا يمكن أن تجيب عليها سوى الحكومة الروسية".

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد اليوم الأربعاء، أنه أجري للمعارض أليكسي نافالني مجموعة كاملة من التحليلات في روسيا قبل نقله إلى برلين، ولم يتم كشف أي مواد سامة في جسمه.

وقال بيسكوف إن

برلين لم تخطر موسكو بما توصل إليه الجانب الألماني بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعالج في إحدى العيادات الألمانية، بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التسرع الذي اتبعته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية تسميم نافالني يعد مشبوها. وتؤيد موسكو إجراء تحقيق مفصل ودقيق في هذا الحادث.

وزعمت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك"، وفقًا لما توصل إليه خبراء مختبرات الجيش الألماني.