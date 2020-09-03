وزير العدل الأمريكي: روسيا قد "تحاول مرة أخرى التدخل بالانتخابات"

أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، بأن روسيا قد "تحاول مرة أخرى التدخل في الانتخابات" الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بار في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية ردا على سؤال، عما إذا كان يتفق مع اتهامات الكونغرس المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2020: " اتفق، أن هناك بعض الأنشطة الأولية التي تشير إلى أنهم سيحاولون مجددا التدخل في الانتخابات ".

وأضاف: "لن أتفاجئ إذا حاولوا ذلك مرة أخرى".

.@wolfblitzer: "Do you accept that Russia is once again interfering in the US presidential election?"



AG William Barr: "I accept that there is some preliminary activity that suggests that they might try again... It wouldn't surprise me if Russia tried something." pic.twitter.com/lku2gd9q8R — The Situation Room (@CNNSitRoom) September 2, 2020

وفي الوقت نفسه، قال المدعي العام الأمريكي، إن الصين "أكثر عدوانية" من روسيا في محاولاتها للتأثير على الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية في شهر شباط/ فبراير، أن المخابرات الأمريكية حذرت مجلس النواب الأمريكي من "التدخل الروسي" في الحملة الرئاسية لعام 2020 لمساعدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، بأن الروس الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية.

كما نفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.