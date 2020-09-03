بأمطار غزيرة ورياح قوية… الإعصار مايساك يضرب شبه الجزيرة الكورية

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس بعد وصول الإعصار مايساك إلى البر.

جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل بحسب رويترز.

▪ TYPHOON MAYSAK



Typhoon Maysak leaves major damage in S. Korea, especially in Jeju and Busan#Typhoon #damage #SouthKorea pic.twitter.com/TMb34HxvVJ — Arirang News (@arirangtvnews) September 3, 2020

والإعصار مايساك هو الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة هذا العام وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين،

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة.

Typhoon Maysak hits Busan. Photo credit: Yonhap pic.twitter.com/ldVcZMK25V — The Korea Times (@koreatimescokr) September 3, 2020

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم باقي كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

وتحملت كوريا الشمالية وطأة الإعصار بافي الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.