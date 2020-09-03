العدل الألمانية ترفض التعليق على طلب روسيا حول قضية نافالني لسرية الإجراءات

رفضت وزارة العدل الألمانية، التعليق على طلب مكتب المدعي العام الروسي للحصول على مساعدة قانونية حول قضية المدون الروسي، أليكسي نافالني، بسبب سرية الإجراءات لمثل هذا التعاون

برلين - سبوتينك. وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة "سبوتينك": "لا يمكننا التعليق بشكل أساسي على محتوى (الأعمال) خلال التعاون القانوني الجنائي عبر الحدود بسبب سرية إجراءات المساعدة القانونية".

وتوجه مكتب المدعي العام الروسي إلى نظرائه في ألمانيا بطلب معلومات عن وضع نافالني في إطار آلية المساعدة القانونية.

وأكدت الوزارة لسبوتنيك، أنه تم استلام مثل هذا الطلب يوم 27 آب/ أغسطس.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن الكرملين لا يرغب في أن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني،

بدورها، الخارجية الروسية، لم تستبعد أن تكون التصريحات الألمانية عن حالة نافالني تهدف إلى "تبرير إجراءات معدة مسبقا ضد روسيا".

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" .