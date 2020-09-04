إيران: ليس لدينا خطط للتفاوض مع واشنطن

قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، إن طهران ليس لديها خطط للتفاوض مع الأمريكيين إلا في إطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن واعظي، اليوم الجمعة، تعليقا على اقتراح روسيا بإجراء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، "ليس لدينا خطط للتفاوض مع الأمريكيين، وقد أوضحنا موقفنا بشكل صريح".

وأضاف "يجب على الأمريكيين العودة إلى الاتفاق النووي والتحدث في إطار الاتفاق وإلا فلن ينجح أي إجراء آخر".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ليس أول شخص يقدم مقترحا لإجراء مباحثات مباشرة بين واشنطن وطهران.