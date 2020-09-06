فرنسا: المجلس الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا في نهاية سبتمبر

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة "فرانس أنتر"، "نقول لتركيا من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولا".

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) : "Ce que nous voulons, avec les Turcs, c'est avoir un rapport de forces suffisant pour que l'on puisse avoir une phase de négociations, à commencer par la Méditerrannée orientale". #QuestionsPol pic.twitter.com/SDdsUIRwiV — France Inter (@franceinter) September 6, 2020

وأضاف "أن أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك... هذا ممكن".

وتابع: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".

وأوضح لودريان أن "المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة".

وأردف "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لإعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترا شديدا مع تركيا، خاصة بشأن الملف الليبي ومسألة الهجرة، فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.