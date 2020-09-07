وسائل إعلام تكشف موقف ميركل من استمرار مشروع "التيار الشمالي-2"

ودعا مؤخرا المرشح عن حزب الاتحاد الديمقراطي فريدريك ميرز إلى وقف مدته عامين لبناء خط أنابيب الغاز بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، ولكن وفقا للموقع، فتحالف ميركل لن يدعم الدعوات لتجميد المشروع، لأن الصناعة الألمانية تدعم البناء، بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تؤدي العلاقات العميقة بين البلدين، إلى تعطيل تنفيذ المشروع.

وأشار الموقع إلى سبب آخر مهم لعدم نية السلطات الألمانية التخلي عن خط الأنابيب، ألا وهو الحاجة إلى دفع تعويض ضخم في حالة فشل المشروع.

وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في ألا تجبر تصرفات روسيا فيما يتعلق بالتحقيق في قضية المعارض الروسي الكسي نافالني، برلين "على تغيير موقفها بشأن مشروع "التيار الشمالي-2".

وقال هايكو ماس، لصحيفة ألمانية مساء السبت: "على أي حال، آمل ألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا بشأن مشروع "التيار الشمالي-2"، وأولئك الذين يطالبون بذلك يجب أن يكونوا على دراية بالعواقب".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع اليكسي نافالني، وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس "ليس لدينا ما نخفيه. دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر اليكسي نافالني بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعي له على الفور".