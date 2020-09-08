رئيس بيلاروسيا يجيب على الأسئلة "الأكثر جرأة" في مقابلة مع رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا"

أعلنت رئيسة تحرير "آر تي" و"روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، اليوم الثلاثاء، إنها ستجري مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك": "سيشارك الصحفيون أنطون فيرنيتسكي وإيفغيني روجكوف ورومان بابايان وأنا".

ونقلت قناة تلغرام "بول بيرفوغو"، التي تعتبر المصدر الأول لنشر فيديوهات عن أعمال الرئيس، أن لوكاشينكو سيجيب على أكثر الأسئلة جرأة.

وقالت القناة: "إن كان هناك أسئلة للوكاشينكو، لوكاشينكو سيجيب عليها، بصراحة وعلى الأكثر جرأة منها، اليوم سيجري الرئيس مقابلة كبيرة".

في وقت سابق، أجرى لوكاشينكو مقابلته السابقة في أوائل أغسطس/آب مع الصحفي الأوكراني دميتري غوردون. وتحدث الزعيم البيلاروسي بشكل مفصل عن العلاقات مع الرؤساء السابقين والحاليين للدول المجاورة، وكشف عن تجربة بيلاروسيا في مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وأجاب على العديد من الأسئلة الشخصية.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد في وقت سابق، أن بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وأوكرانيا، تتدخل في شؤون البلاد وتقوم بإدارة الاحتجاجات.

وحذرت روسيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك والدعوات العلنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة.