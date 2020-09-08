روحاني لأردوغان: يجب علينا اتخاذ قرار مشترك بشأن "اتفاق التطبيع الغادر"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يتعين على إيران وتركيا اتخاذ قرار مشترك حيال القضية الفلسطينية واتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

طهران- سبوتنيك . وأضاف روحاني، في الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا الذي انعقد اليوم الثلاثاء عبر الإنترنت: "هناك ضرورة لاتخاذ إيران وتركيا قرارًا مشتركًا بشأن القضية الفلسطينية والاتفاق الإماراتي الغادر مع الكيان الصهيوني".

وتابع روحاني أن "إيران وتركيا رغم العقوبات والظروف التي نشأت في ظل تفشي كورونا، حاولا إقامة علاقات ثنائية نشطة وديناميكية"، حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي، إن "اتفاقيات بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني خيانة واضحة للعالم الإسلامي ويجب أن نظل جميعًا مخلصين للقضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق من الاجتماع، قال روحاني إن إيران وتركيا قوتين إقليميتين عظيمتين، لطالما واجهتا الممارسات العدائية والأحقاد. وأكد روحاني أنه لا سبيل سوى تعزيز العلاقات بين الأصدقاء من أجل التفوق على هذه المؤامرات.

وقال روحاني، مخاطبا أردوغان: "إنني سعيد جدا للفرصة التي أتيحت لنا اليوم من أجل التحاور في سياق تعاون البلدين مع فخامتكم وزملائكم".

في بيان الإعلان عن الاجتماع، الصادر مساء الاثنين، قالت الرئاسة التركية: "سيجري خلال الاجتماع تقييم العلاقات بين البلدين بكل أبعادها وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين".