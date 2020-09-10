إعلام: المخابرات البريطانية تقدم خدمة لشركات الأدوية لتدريب الموظفين على "الأمن السيبراني"

حيث سيقدم مركز الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة (GCHQ) تدريبًا على الأمن السيبراني لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، بحسب ما نشرت "التلغراف".

قال بول تشيتشيستر، مدير عمليات الأمن السيبراني (NCSC) في المملكة المتحدة: "كانت حماية الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا خلال جائحة "كورونا"، وقد عملنا بجد لتمكين المنظمات من الحفاظ على سلامتها".

وبحسب المنشور، ستخصص الحكومة البريطانية أيضا 500 ألف جنيه إسترليني (651 ألف دولار) لتعزيز الحماية السيبرانية للشركات المتعاونة مع السلطات في مكافحة الوباء.

سيقوم متخصصو NCSC بتدريب الموظفين على كيفية تعزيز أمن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومنع المتسللين من اختراق اتصال الشركة بالإنترنت.

وبحسب ما جاء في المنشور فأن هذه الإجراءات مرتبطة بمحاولة، يُزعم أن قراصنة روس قاموا بها في وقت سابق، لسرقة بيانات عن لقاحات مطورة.

في وقت سابق، قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة (NCSC) إنه يعمل مع الولايات المتحدة وكندا لتحديد هجمات القراصنة التي تؤثر على شركات الأدوية والعلماء في العديد من البلدان.

وبحسب المركز، حاول قراصنة مرتبطون بالاتحاد الروسي سرقة بيانات عن تطوير لقاح ضد "كورونا" في ثلاث دول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو رفضت اتهامات بالتورط في هجمات قراصنة فيما يتعلق بتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا".