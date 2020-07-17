ألمانيا لا تملك معلومات حول هجمات قرصنة محتملة متعلقة بتطوير لقاحات ضد "كورونا" 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الجمعة، أن برلين لا تمتلك معلومات خاصة عن تصريحات الجانب البريطاني، حول هجمات القرصنة المحتملة المتعلقة بتطوير اللقاحات.

برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نتابع الموقف عن كثب ونتواصل مع السلطات البريطانية. حاليا لا يمكنني أن أخبركم بمعلوماتي الخاصة عن تقرير الجانب البريطاني حول التحقيق في هذا الموضوع".

وأعلن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا أنه يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتحديد هجمات القراصنة التي تؤثر على شركات الأدوية والعلماء في العديد من البلدان.

ووفقا لمعطيات المركز، يحاول هاكرز مرتبطون بروسيا سرقة البيانات المتعلقة بتطوير لقاح ضد (كوفيد-19) في ثلاثة بلدان.

من جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تقبل اتهامات لندن حول هجمات القراصنة، وأن الهيئات الروسية نفسها تواجهها باستمرار.

كما نفى بيسكوف في وقت سابق هذه الاتهامات، قائلا إن روسيا لا علاقة لها بهذا. واعتبرت السفارة الروسية في لندن أن تصريحات وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، حول التهديدات السيبرانية الروسية هي "خطوة دعائية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 13.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 590 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.