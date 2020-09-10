ظريف يوجه رسالة حول المشروع "النووي" السري الأمريكي

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رسالة بشأن ما أطلق عليه "مشروع نووي سري أمريكي".

وعلق ظريف في تغريدة منشورة على حسابه عبر موقع "تويتر" على تقرير منشور في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويظهر التقرير أن الولايات المتحدة تدير مشروعا سريا بتكلفة تصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي، لصناعة صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات.

The US insists Iran must not:



- Enjoy peaceful nuclear energy

- Buy any defense equipment

- Build defensive missiles



Meanwhile, the US:



- Spends $100B on new nuclear ICBMs

- Builds secret "new" nukes

- Floods regional clients with $380B+ worth of arms



Hypocrisy: Breathtaking pic.twitter.com/0z5BL5vFzV — Javad Zarif (@JZarif) September 9, 2020

​وأشار التقرير إلى أن الصواريخ تتمركز في صوامع تحت الأرض في نورث داكوتا، ومونتانا، ووايومنغ، وكولورادو، ونبراسكا.

وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن إيران لا ينبغي أن: تمتلك الطاقة النووية السلمية، ولا تشتري معدات دفاعية، ولا تصنع صواريخ دفاعية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في الوقت ذاته، تقوم الولايات المتحدة برصد 100 مليار دولار لصنع صواريخ باليستية نووية جديدة عابرة للقارات، وصنع قنابل سرية جديدة، تبيع معدات حربية بقيمة أكثر من 380 مليار دولار لزبائنها الإقليميين".

واختتم ظريف بقوله: "هذا الحجم من النفاق، حابس للأنفاس".