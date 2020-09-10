تشويه تمثال تشرشل في لندن للمرة الثانية في 4 أشهر... صورة وفيديو

تعرض تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل المواجه لمبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن للتشوية مرة أخرى على يد محتجين يعتبرونه عنصريا.

وكتب المحتجون بطلاء أصفر على تمثال تشرشل، الذي قاد البلاد وقت الحرب العالمية الثانية، "عنصري".

وقالت الشرطة البريطانية على "تويتر"، "اعتقلنا رجلا في ساحة البرلمان للاشتباه في إلحاقه أضرارا بتمثال ونستون تشرشل بما يشكل جريمة".

We have arrested a man in Parliament Square on suspicion of causing criminal damage to the Winston Churchill statue. — MPS Events (@MetPoliceEvents) September 10, 2020

وتعرض التمثال للتشويه في يونيو/حزيران خلال احتجاج اتسم بشكل عام بالسلمية على موت الأمريكي الأسود جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية أثناء الاعتقال. ودفع ذلك السلطات البريطانية لإحاطة التمثال بالألواح لفترة من الوقت.

⁦@XRebellionUK⁩ scum have defaced Winston Churchill memorial 🇬🇧



This is not the first time The Winston Churchill Statue has been vandalised, our history is under attack from all angels, first BLM now Extinction Rebellion 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/YDWSIjT256 — TommyGirl (@IAmTommy1990) September 10, 2020

وأثار موت فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة في مايو/أيار احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأعاد الجدل في بريطانيا بشأن تماثيل شخصيات شاركت في ماضي البلاد الاستعماري.