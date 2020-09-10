تشويه تمثال تشرشل في لندن للمرة الثانية في 4 أشهر... صورة وفيديو

وكتب المحتجون بطلاء أصفر على تمثال تشرشل، الذي قاد البلاد وقت الحرب العالمية الثانية، "عنصري".
Çevreci grup #ExtinctionRebellion'ın gösterileri sırasında, eski İngiltere Başbakanı Winston #Churchill'in heykelinin kaidesine "bir #ırkçı" ifadesi yazıldı. https://t.co/V11Svrd9zJ pic.twitter.com/Lyn5I9648K— Hasan Esen (@ldnhsn) September 10, 2020
وقالت الشرطة البريطانية على "تويتر"، "اعتقلنا رجلا في ساحة البرلمان للاشتباه في إلحاقه أضرارا بتمثال ونستون تشرشل بما يشكل جريمة".
We have arrested a man in Parliament Square on suspicion of causing criminal damage to the Winston Churchill statue.— MPS Events (@MetPoliceEvents) September 10, 2020
وتعرض التمثال للتشويه في يونيو/حزيران خلال احتجاج اتسم بشكل عام بالسلمية على موت الأمريكي الأسود جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية أثناء الاعتقال. ودفع ذلك السلطات البريطانية لإحاطة التمثال بالألواح لفترة من الوقت.
@XRebellionUK scum have defaced Winston Churchill memorial 🇬🇧— TommyGirl (@IAmTommy1990) September 10, 2020
This is not the first time The Winston Churchill Statue has been vandalised, our history is under attack from all angels, first BLM now Extinction Rebellion 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/YDWSIjT256
وأثار موت فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة في مايو/أيار احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأعاد الجدل في بريطانيا بشأن تماثيل شخصيات شاركت في ماضي البلاد الاستعماري.
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