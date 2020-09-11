باكستان: الدور البناء لروسيا في محادثات السلام الأفغانية يعزز نفوذها الإقليمي

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، أن نفوذ روسيا الإقليمي ازداد بسبب نهجها البناء في محادثات السلام الأفغانية، وسيظل دور موسكو في هذه العملية حاسما.

وقال الوزير، في حديث لوكالة " سبوتنيك "، عقب لقائه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف: "روسيا لاعب إقليمي مهم لباكستان".

وتابع: "نشعر أن أهمية روسيا قد ازدادت بسبب نهجها البناء للغاية الذي تبنته تجاه السلام والمصالحة في أفغانستان. ونقدر الدور الروسي في ذلك".

وأشار قريشي إلى أن روسيا أجرت محادثات متعددة الأطراف حول التسوية الأفغانية، التي أطلق عليها "صيغة موسكو"، وشاركت باكستان فيها عدة مرات.

موضحا أن "الدور الروسي كان وسيظل هناك بسبب أهمية روسيا عالميا وداخل المنطقة".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الخميس الماضي، بدء الحوار الأفغاني-الأفغاني في العاصمة الدوحة في الـ 12 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.