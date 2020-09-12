وزير الدفاع الإيراني يكشف ماذا حدث بعد صناعة صواريخ "سليماني" و"أبو مهدي"

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم السبت، أن "صواريخ "الشهيد سليماني" و "أبو مهدي" جعلت القوات المسلحة الإيرانية أكثر قدرة"، مضيفاً أننا "مازلنا نعمل على زيادة‌ القدرة الصاروخية الإيرانية".

وقال العميد حاتمي، خلال تصريحات مع وكالة "تسنيم" للأنباء، إن "الجاهزية والقدرة الصاروخية كانت دائماً إحدى الأولويات المهمة للبلاد ووزارة الدفاع، وقد ركزنا دائماً على تعزيز وتطوير هذا المجال. وخلال السنوات الأخيرة، حققنا تقدما ملحوظا واستثنائيا في القدرة الصاروخية، حيث تم الكشف عن العديد من الصواريخ المهمة في يوم الصناعات الدفاعية".

وأكد أن "أحداثا مهمة ومباركة وقعت في مجال الصواريخ من حيث النوعية والكمية"، قائلا، "تم الكشف عن نموذجين بارزين في يوم الصناعات الدفاعية، حيث كان صاروخ "الشهيد قاسم سليماني" و "الشهيد أبو مهدي المهندس" من أهم وأفضل منجزات الصناعات الدفاعية كماً ونوعاً".

كما أعلن وزير الدفاع الإيراني، عن مضاعفة مديات صواريخ "الشهيد أبو مهدي" و"الشهيد سليماني" ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق منها، قائلا، إن "هذه القدرة مهمة جداً بالنسبة لنا". وأضاف أن "هذين الصاروخين لهما سمات بارزة جعلت القوات المسلحة أكثر قدرة"، منوهاً إلى أن "القدرة الصاروخية كانت دائما ضمن أولوياتنا الرئيسية، وما زلنا نعمل على زيادة هذا القدرة".

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أعلن الشهر الماضي، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، بعدها، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم. وقالت إنه "أزيح الستار علي الصاروخ، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، مشيرة إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.