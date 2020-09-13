بعد دعم بايدن بـ100 مليون دولار... ترامب يهاجم بلومبرغ

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن بلومبرغ يعتزم إنفاق 100 مليون دولار لدعم جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي.

وأرفق ترامب خبر دعم بلومبرغ لبايدن في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلق بالقول: "أنفق بلومبرغ نحو ملياري دولار عندما أعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية، لكنه كان صاحب أسوأ مناظرة في تاريخ السياسة الأمريكية".

وألمح ترامب في تدوينة أخرى إلى إمكانية أن يكون مايكل بلومبرغ، الذي يشغل منصب عمدة نيويورك، قد استغل منصبه في تحقيق ما حققه من ثروة هائلة.

وأعلن الملياردير الأمريكي الشهير مايكل بلومبرغ، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية في مارس/ أذار الماضي، بعد أشهر من إعلان دخوله سباق الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة ترامب.

وفور إعلانه الانسحاب، أعلن بلومبرغ، أن سيدعم جو بايدن، الذي أصبح مرشح الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب.

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، يوم 24 أغسطس/ آب، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية، بينما أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.