واشنطن ترحب باعتزام صربيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بما وصفته بإعلان صربيا عزمها تصنيف "حزب الله" كيانا إرهابيا، وذلك ضمن اتفاق تعاون اقتصادي مؤخرا مع كوسوفو برعاية أمريكية.

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن "إعلان صربيا أنها ستصنف حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية خطوة بارزة أخرى تحد من قدرة تلك الجماعة المدعومة إيرانيا على العمل في أوروبا".

وأضاف البيان أن "حزب الله واصل التدبير لهجمات إرهابية في أوروبا وشراء معدات عسكرية وجمع التمويلات".

وفي السياق، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، عن وجود تنسيق وعلاقة بين "حزب الله" اللبناني ومنظمة عسكرية أوروبية محظورة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن "الاستخبارات البريطانية توصلت بعد تحديث تقييمي، إلى أن تحالفا ربما نشأ بين ​"حزب الله​" ومنظمة "​الجيش​ الأيرلندي الجمهوري الجديد" وبموجبه يمد الحزب اللبناني نظيره الأيرلندي بالمال والسلاح".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التقييم اعتمد على أدلة جمعها عميل في جهاز MI5 الاستخباراتي البريطاني، وشملت "الجيش" الناشط كمنظمة عسكرية لتحرير أيرلندا الشمالية من الحكم البريطاني وإعادة توحيدها مع الجمهورية الأيرلندية".

يذكر أنه في أغسطس/آب الماضي، أعلنت ليتوانيا، حظر دخول عناصر "حزب الله" لأراضيها لمدة 10 سنوات، في أحدث خطوة أوروبية ضد الحزب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في تصريحات صحفية، إن ليتوانيا اتخذت خطوة مهمة بحظر أعضاء "حزب الله" من الدخول لأراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية.

وحث بومبيو شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين أن يتبعوا ليتوانيا ويتخذوا خطوات تمنع "حزب الله" من تنفيذ عملياته في أوروبا.