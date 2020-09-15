كوريا الجنوبية تسعى إلى تأمين لقاح كورونا لـ 60% من السكان

قالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تسعى إلى تأمين عقار فيروس كورونا المستجد لحوالي 30 مليون شخص أو ما يعادل 60% تقريبا من سكان البلاد.

وأضافت الصحة الكورية، أن "البلاد ستقوم بتأمين اللقاح لـ 10 ملايين شخص، عبر مؤسسة (كوفاكس)، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي (جافي)".

وأشارت الصحة الكورية إلى، أن "البلاد الكمية ستحصل على الكمية الباقية عن طريق الاتفاقات مع شركات خاصة".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يعتقد أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح لاكتساب مناعة ضد الفيروس.

وشددت الوزارة على، أن "اللقاحات التي تسعى كوريا إلى تأمينها ستحدد وفقا للسلامة والفعالية والسعر وتوقيت إتاحة استخدامها".



سجلت كوريا الجنوبية يوم الاثنين 106 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 22285 إصابة، فيما بلغت الوفيات 367 حالة وفاة.