الإعلان عن موعد إطلاق أول محطة للطاقة النووية في بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في لقاء جمعه مع ناشطين سياسيين، اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق أول محطة للطاقة النووية في بيلاروسيا.

وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، فقد أشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه من المقرر إطلاق محطة الطاقة النووية البيلاروسية (BelNPP) في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم من العام الجاري.

وقال الرئيس البيلاروسي : "يجري التحضير لإطلاق أول محطة للطاقة النووية لدينا، أعتقد أن موعد افتتاح وتدشين المحطة سيكون في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".

وأضاف لوكاشينكو: "وهو يوم مهم بالنسبة لنا، سنتمكن من زيارة المحطة، وسنعلن عن تلقينا أول طاقة كهربائية من محطة الطاقة النووية لدينا".

ويتم بناء المحطة النووية بمفاعلين من طراز (VVER-1200) بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات بالقرب من بلدة روسترافيليس بالقرب من منطقة غاردنو.

وتقوم شركة "روس آتوم" الروسية بتنفيذ مشروع المحطة، وأعلنت بيلاروسيا في 7 أغسطس / آب الماضي عن تحميل الوقود النووي إلى وحدة الطاقة الأوى في المفاعل.

ومن المقرر بدء تشغيل أول وحدة طاقة متصلة بنظام الطاقة في الربع الرابع من عام 2020، بينما سيتم تشغيل وحدة الطاقة الثانية في عام 2022.