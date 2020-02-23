باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب مخاوف من كورونا

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، أنها أغلقت حدودها مع إيران، بعد أن أعلنت طهران وفاة ثمانية أشخاص بسبب فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عائشة زهري، المسؤولة الحكومية البارزة في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان على الحدود مع إيران، "لقد أغلقنا حدودنا مع إيران بسبب تقارير عن وجود فيروس كورونا هناك".

وكانت إيران قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات إلى 43 حالة بعد الإعلان عن 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة مازندران شمالي إيران، سعيد عباس موسوي، إن شخصا من سكان العاصمة طهران توفي الأحد بسبب فيروس كورونا، وكان في زيارة إلى مازندران.

وأضاف موسوي "سوف يتم الاحتفاظ بجثة الشخص في المشرحة للتأكد النهائي بشأن نتائج اختبارات فيروس كورونا".

كما أكد الناطق باسم وزارة الصحة الإيراني، كيانوش جهانبور، في تصريح للتليفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 8 وفيات و43 إصابة.

وأضاف جهانبور "15 حالة تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضاف أن الحالات المصابة توزعت على النحو التالي "7 في مدينة قم، و4 في العاصمة طهران، و2 في محافظة كيلان، وحالة في تنكابن بمحافظة مازندران، وأخرى في محافظة مركزي".