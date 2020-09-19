مسؤول إيراني: بلادنا سترد بحزم على أي اعتداء من الجانب الأمريكي

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، سيد كمال خرازي، إن بلاده سترد بحزم على أي اعتداء من الجانب الأمريكي.

© AP Photo / Alex Kolomiensky في رسالة إلى إيران... نتنياهو: سنضرب كل من يمس بنا "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن خرازي، أنه في ضوء المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها، فإنه من حق إيران الرد بشكل سريع وحازم على أي إجراء عدائي يصدر عن أمريكا بذريعة استئناف القرارات الملغية وفق القرار 2231.

وأشار خرازي إلى مزاعم واشنطن حول إعادة الحظر الدولي بما في ذلك حظر السلاح ضد إيران، موضحا أن حلفاء أمريكا المقربين أنفسهم وصفوا هذا الادعاء الواهي بأنه غير مشروع.

واستطرد: إن أمريكا بانسحابها من الاتفاق النووي فقدت حقها في اللجوء إلى آلية الزناد، المدرجة ضمن الاتفاق النووي أو القرار 2231".

ولفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية إلى أن "واشنطن التي لا تولي في سياساتها الأحادية أي أهمية إلى المنظمات الدولية، وإنما تحاول فرض هذه السياسات غير المنطقية على الآخرين، فهي لا تحتاج لتنفيذ رغبتها اللاقانونية المتمثلة بتمديد حظر السلاح ضد إيران، إلى الاستناد على قرارات مجلس الأمن الدولي، كما تقوم حاليا من خلال تهديد الآخرين بفرض العقوبات الثانية للحيلولة دون التعامل التسليحي مع إيران".

وردا على سؤال بشأن طبيعة الرد الإيراني على الموقف الأمريكي، قال خرازي: "إن هؤلاء يعلمون بأن إيران لن تتراجع عن حقها في الرد إطلاقا، كما برهنت على هذه الحقيقة مرارا".