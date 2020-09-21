ظريف يعلق لأول مرة على قضية إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري... صور

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، على قضية تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني الذي شارك في مظاهرات ضد الحكومة الإيرانية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أكد ظريف في رد على سؤال حول تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني السابق نافيد أفكاري، أن "إيران لديها جهاز قضائي مستقل، والحكومة لا تتدخل في قرارات المحاكم القضائية".

وأشار ظريف في تصريحاته لعدم وجود أي "علاقة بين مشاركة هذا الشخص في التظاهرات، وحكم الإعدام الصادر بحقه".

وأحدث تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، الكثير من ردود الأفعال الغربية التي نددت بعملية الإعدام.

أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، عن صدمتها بعملية الإعدام السري للمصارع الإيراني نافيد أفكاري، مؤكدة أنه كان شابا له مستقبل واعد.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة العفو الدولية على تويتر تغريدة جاء فيها: "نعرب عن صدمتنا وحزننا إزاء عملية الإعدام السري لنافيد أفكاري في إيران، شاب كان له مستقبل واعد. إن هذا الاستهزاء بالعدالة بحاجة إلى تحرك دولي فوري وتدخلات خاصة وعامّة، واحتلّت إيران المرتبة الثانية بعد الصين في عمليات الإعدام في عام 2019".

نعرب عن صدمتنا وحزننا إزاء عملية الإعدام السري لـ #نافيد_أفكاري في #إيران، شاب كان له مستقبل واعد. إن هذا الاستهزاء بالعدالة بحاجة إلى تحرك دولي فوري وتدخلات خاصة وعامّة.

واحتلّت إيران المرتبة الثانية بعد الصين في عمليات الإعدام في عام 2019. pic.twitter.com/LmyrQWR8Rc — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 14, 2020

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم السبت 13 من الشهر الجاري سبتمبر/ أيلول، تنفيذ حكم القصاص إعداما بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري.

ووجهت له إيران تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري. وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية "إلى زعماء إيران... سأقدر بشدة موقفكم إذا أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".