محكمة باكستانية تقول إن حريقا أودى بحياة مئات العمال كان متعمدا

أعلنت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، أن أسوأ حريق اندلع في باكستان في منطقة صناعية عام 2012، كان متعمدا.

وحسب وكالة "رويترز"، كان الحريق متعمدا، وأدى ذلك بالمحكمة إلى الحكم بالإعدام على رجلين كانا ينتميان لحزب سياسي يشارك في الائتلاف الحاكم.

ووقع الحريق الكبير عام 2012، وراح ضحيته أكثر من 260 عاملا في أحد المصانع.

وترى المحكمة أنه تم إحراق المبنى لأن "أصحاب مصنع الملابس لم يدفعوا أموالا كان رجلان يبتزانهم للحصول عليها.

وكان الحريق الأكبر في باكستان قد أثار الصدمة في البلاد بعد قول الناجين إنهم حوصروا داخل المبنى لأن الأبواب كانت مغلقة.