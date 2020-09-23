بريطانيا تدعو مواطنيها للعمل من المنزل

وتابعت: "في بعض المؤسسات الحيوية التي لا يمكن العمل فيها من المنزل، يجب أن يواصل العاملون اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الذهاب إلى عملهم".
وأعلنت الحكومة البريطانية، قبل أيام، أن الوضع في البلاد وصل لنقطة حاسمة فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، أن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها للفيروس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
From today, if you can work from home, you should do so. Talk to your employer about your situation.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 23, 2020
In key public services, where homeworking is not possible, people should continue to attend their workplaces.
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وحذر الوزير البريطاني من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية، فسينتشر الفيروس وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود، مضيفا: "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار".
وقال وزير الصحة البريطاني: "الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقالت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة الماضي، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد، حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام، مضيفا: "الإغلاق هو الملاذ الأخير لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس".
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