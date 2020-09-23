يجب التحرك سريعا... ترامب يعلن بدء المراحل النهائية من التجارب السريرية للقاح كورونا الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، بدء المراحل النهائية من التجارب السريرية للقاح كورونا الأمريكي.

أعاد ترامب نشر تغريدة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي أكدت أن شركة "جونسون&جونسون" بدأت المراحل النهائية من التجارب السريرية للقاح كورونا، معلقا: "أخبار كبيرة، العديد من الشركات الكبرى وصلت لنتائج رائعة، يجب التحرك سريعا".

Big news. Numerous great companies are seeing fantastic results. @FDA must move quickly! https://t.co/2pDrmRPOxc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020

​ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، تجاوز عدد وفيات كورونا المستجد في بلاده حاجز الـ200 ألف شخص، بالأمر المروع، مشيرا إلى أنه لولا إجراءات إدارته لكان هذا الرقم أعلى بعدة مرات.

وقال ترامب للصحفيين في معرض تعليقه على ذلك: "هذا رهيب. وأعتقد أننا لو لم نتخذ الإجراءات الصائبة، لكان عدد الضحايا 2.5 مليون شخص. ولو نظرتم إلى البديل فلكان 2.5 مليون حالة وفاة".

وهاجم ترامب الصين مجددا، قائلا إنه "كان عليها وقف الفيروس، وكان عليها ألا تسمح للفيروس بالانتشار حول العالم".