"لا يفعلها سواه"... صحيفة: نتنياهو يتعمد الذهاب بملابسه المتسخة إلى واشنطن لأنهم ينظفونها له مجانا

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤولون أمريكيون سياسيون ومهنيون في إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما، إن نتنياهو اشتهر خلال السنوات الماضية بين موظفي منزل الضيافة الخاص بالزيارة الأمريكية، بجلبه حقائب متعددة مليئة بالملابس المتسخة.

ويجري تنظيف هذا الملابس مجانا على حساب الدولة المستضيفة، بينما يمتنع باقي زعماء العالم عن الاستفادة من هذه الفرصة خلال زياراتهم القصيرة إلى واشنطن.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إن بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يعدان الشخصين الوحيدين اللذين يأتيان بحقائب مليئة بالملابس غير النظيفة، مضيفا: "بعد زيارات متعددة، أصبح من الواضح أنهما يفعلان ذلك عمدا".

ونفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هذه الأنباء، واصفة إياها بأنها مجرد "محاولة لصرف الانتباه عن اتفاق السلام الذي أبرمته تل أبيب مؤخرا مع الإمارات والبحرين".

وفي عام 2018، كشف المتحدث السابق باسم نتنياهو، نير هيفيتز، خلال محاكمته، أن السيدة الأولى سارة نتنياهو "تفعل كل ما بوسعها بهدف إخفاء مختلف الإنفاقات"، بما في ذلك استغلال الزيارات الأجنبية الرسمية بهدف تنظيف الملابس المتسخة على حساب حكومات أخرى.