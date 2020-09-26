أرمينيا تعتزم شراء 600 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، عن عزمها لشراء 600 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا بقيمة 6.3 مليون دولار.

وأشارت الخدمة الصحفية للوزارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن شراء اللقاح مع منشأة كوفاكس العالمية للقاحات.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "من المخطط شراء حوالي 600 ألف جرعة لقاح لنحو 300 ألف شخص معرضين للخطر"بدون ذكر اسم البلد الذي يُخطط لشراء اللقاح منه.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أرمينيا ارتفع إلى 49072 حالة.

وبدأت كثير من الدول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 32 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من 994 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 24 مليونا آخرين.