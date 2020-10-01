إجراءات أمنية مشددة في هونغ كونغ قبل مسيرة احتجاجية محظورة

شددت السلطات في هونغ كونج الإجراءات الأمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس حيث انتشرت عربات الشرطة في شوارع المدينة قبل مسيرة متوقعة لمحتجين يطالبون بالديمقراطية.

ويأتي تنظيم المسيرة تزامنا مع يوم العيد الوطني للصين على الرغم من حظر السلطات للمظاهرة، بحسب رويترز.

وأجرت مجموعات من ضباط مكافحة الشغب عمليات إيقاف وتفتيش على طول طريق متوقع للمسيرة يربط منطقة التسوق الرئيسية في خليج كوزواي بالمنطقة الإدارية.

وقالت الشرطة في وقت متأخر أمس الأربعاء إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بتهمة التحريض على المشاركة في تجمعات غير قانونية عبر الانترنت.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست المحلية عن مصادر لم تسمها قولها إنه سيتم نشر حوالي ستة آلاف ضابط في يوم يشهد حالة من التأهب الشديد.