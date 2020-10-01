وقال أردوغان: "السلام الدائم بالمنطقة يكمن في انسحاب أرمينيا من كل الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها".
#عاجل | #أردوغان: سنواصل دعم أشقائنا الأذربيجانيين بكل إمكاناتنا انطلاقا من مبدأ "شعب واحد في دولتين"
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020
وتابع: "ترك الإدارة الأرمينية كل شيء يتعلق بجوهر الأزمة الحالية وإصرارها على إطلاق الافتراءات بحق تركيا لن يخرجها من ورطتها".
#عاجل | #أردوغان: السلام الدائم بالمنطقة يكمن في انسحاب #أرمينيا من كافة الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020
ووجه الرئيس التركي رسالة لمن قال إنهم يدعمون أرمينيا بالقول: "أحذر أولئك الذين يدعمون الدولة المارقة (أرمينيا) من أنهم سيحاسبون أمام الضمير المشترك للإنسانية".
#عاجل | #أردوغان: "أحذر أولئك الذين يدعمون الدولة المارقة (أرمينيا) من أنهم سيحاسبون أمام الضمير المشترك للإنسانية"
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2020
وانتقد أردوغان استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات بالقول: "إلى الآن لا توجد أزمة واحدة في منطقتنا جرى حلها بمبادرة من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "بل على العكس فإن كل أزمة تدخل فيها الاتحاد تكبر وتكتسب أبعادا جديدة".
ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ. فيما أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، عن قلقهم العميق، إزاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.
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