السلطات التركية مسرورة بعمل الطائرة الروسية "بي-200" في منطقة أنطاليا

أعلن مصطفى سونغيور، رئيس إدارة حرائق الغابات في مقاطعة أنطاليا، أن السلطات التركية راضية عن عمل الطائرة البرمائية الروسية بي-200، عند إخماد حريق غابة في منطقة أنطاليا التركية، ولم يقم الطاقم بمناورات خطيرة.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "حلقت الطائرة على ارتفاع أقل قليلاً من المعتاد، كان من الممكن أن يتسبب هذا في انتقادات المراقبين. لكن هذا لم يشكل أي تهديد. كان هناك ممثلون عن الجانب التركي في قمرة القيادة، وسار كل شيء كالمعتاد، ولم نتخذ أي إجراءات ولم نطلب أي تفسيرات من الطاقم. نحن سعداء بعمل الطاقم، لا توجد مشاكل".

ولفت إلى أن إدارة حرائق الغابات في أنطاليا "لم تدل بأي تصريحات للصحافة حول هذا الموضوع". وأضاف: "يبدو أن الصحفيين كتبوا شيئًا من عندهم".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفةMilliyet أن تركيا طلبت توضيحات من أطقم الطائرة البرمائية الروسية "بي-200تشي إس" المستأجرة لمكافحة حرائق الغابات التي "تسبب رحلاتها قلقا" لسكان أنطاليا

وأعلن بعد ذلك، فيزولي مولاييف، عضو مجلس الشركة المشغلة لطائرات Savunma Sanayi أن السلطات التركية لم تطلب تفسيرًا من طاقم الطائرة البرمائية الروسية "بي-200"، التي شاركت في إخماد حريق في منطقة لارا في أنطاليا بتركيا وتسببت في قلق السكان المحليين.