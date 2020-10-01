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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب الأمة الفرنسية إثر حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في قصر الإليزيه في باريس

    صورة أثارت ضجة... هل جلس ماكرون يشاهد خطابات نصر الله في التلفزيون

    © REUTERS / POOL
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    انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما في لبنان صورة قيل إنها تُظهر ماكرون وهو يُنصت من مكتبه لخطاب أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على شاشة تلفزيون.

    وانتشرت الصورة بعد ساعات على خطاب ألقاه نصر الله، ووصف فيه سلوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه السياسيين اللبنانيين بأنه استعلائي.

    ويظهر في الصورة ماكرون جالسا في مكتب وأمامه على شاشة التلفزيون يبث خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

    وألقى نصر الله يوم الثلاثاء الماضي خطابا رد فيه على الكلام الذي أدلى به الرئيس ماكرون خلال مؤتمر صحفي عن الوضع في لبنان.

    وكان ماكرون قد منح القوى السياسية اللبنانية، التي تواجه اتهامات شعبية بالفساد والمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي في البلد، مهلة من 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" تحصل على دعم دولي.

    لكن نصر الله، رغم انتقاده لماكرون ووصف طريقته بأنها استعلائية، أكد تأييده للمبادرة الفرنسية.

    وفي هذا السياق انتشرت هذه الصورة التي تُظهر ماكرون منصتاً لخطاب نصر الله على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في بعض التعليقات المرافقة لها: "ماكرون يسمع خطاب نصر الله"، و"على أمل أن تكون الترجمة صحيحة".

    الحقيقة

    بالتفتيش عنها على محركات البحث سرعان ما يُظهر أنها منشورة على صفحة الرئيس الفرنسي الرسمية قبل نحو 5 أشهر، أي في أيار/مايو الماضي، لكن ماكرون فيها لا يشاهد خطاب نصر الله، بل يشارك في اجتماع أوروبي عن بعد التزاما بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

    انظر أيضا:

    حركة أمل اللبنانية: نستغرب ما ورد على لسان ماكرون من اتهامات
    صحيفة: ماكرون يصب غضبه على سياسيي لبنان
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    نصر الله: رحبنا بماكرون وما زلنا نرحب به ولكن كصديق محب وليس كوصي أو قاض
    ماكرون: لا بد لحزب الله من إنهاء غموض موقفه في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    ماكرون, نصر الله, حزب الله, فرنسا
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