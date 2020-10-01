"حريق بين الجليد" يقتل 13 شخصا ويصيب آخرين في الصين... فيديو

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون في الصين، اليوم الخميس، بعد اندلاع حريق فى موقع سياحي ترفيهي بمدينة تاييوان بمقاطعة شانشى شمالي البلاد.

وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، ستشرف لجنة سلامة العمل التابعة لمجلس الدولة الصيني على التحقيق في الحادث، وفق ما أكده مسؤولون.

كما قررت وزارة إدارة الطوارئ تشكيل 14 مجموعة عمل ، لإجراء فحص شامل للسلامة لمشاريع السياحة عالية الخطورة، ومرافق التسلية الكبيرة، لضمان السلامة والاستقرار خلال المهرجانات.

وقال مسؤول للشبكة إنه تم نقل جميع المصابين الخمسة عشر إلى المستشفيات وحالتهم مستقرة، وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

اجتاح الحريق قاعة عرض من التماثيل الثلجية فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، فى موقع تايتايشان للمناظر الطبيعية فى قرية شياوشانيان فى تاييوان عاصمة شانشى، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامى لحكومة المقاطعة.