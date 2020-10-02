تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى العراق مرة أخرى

أعلنت سلطة الطيران المدني التركية أنها علقت، مجددا، الرحلات الجوية إلى العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني العراقية، جهاد ديوان، القول إن "سلطة الطيران المدني التركية أبلغت سلطة الطيران العراقية بإيقاف الرحلات الجوية نتيجة الموقف الوبائي في تركيا".

وأضافت أن "الإيقاف يبدأ من الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي وحتى إشعار آخر".

وارتفعت إصابات فيروس كورونا اليومية الرسمية في تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أكثر من 1700 حالة، وهي مستويات مطابقة لمستويات مايو/ أيار عندما فرضت السلطات إجراءات للعزل العام الجزئي.

وتشير الحصيلة إلى أن الحالات تراجعت في الأيام الماضية إلى نحو 1400 حالة وما يتراوح بين 60 و70 وفاة.