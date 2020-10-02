إيفانكا ترامب تعلق على إصابة والدها بكورونا... والكشف عن حالة نجل ميلانيا

علقت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، على إصابة والدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس "كورونا" المستجد.

وغردت ترامب عبر حسابها على موقع "تويتر": "أصلّي من أجل الشفاء العاجل لوالدي وميلانيا ولجميع المتضررين من فيروس "كورونا" المستجد.

وتابعت: "وبينما يحاربون هذا معا، سيواصل الرئيس الكفاح من أجل شعب هذا البلد العظيم".

Praying for the swift recovery of my father and Melania and for all those impacted by COVID-19.



As they fight this together, the President will continue to fight for the people of this great country. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 2, 2020

من ناحية أخرى، جاءت نتيجة فحص "بارون" نجل دونالد ترامب وميلانيا الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد سلبية.

وقالت ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى والمتحدثة باسمها، لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن اختبارات بارون ترامب (14 عاما) جاءت سلبية، وأكدت أنه يتم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان الحفاظ على سلامته وصحته.

​وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.