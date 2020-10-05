علييف: يجب أن تشارك تركيا في عملية التسوية في قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، إنه يجب أن تكون تركيا مشاركة في عملية التسوية بين الأطراف المتصارعة في قره باغ.

موسكو – سبوتنيك. وقال علييف: "إن العلاقات بين باكو وموسكو على مستوى عال، وروسيا تتعامل مع الموضوع بمسؤولية عالية".

كما أكد علييف أنه يجب على الوسطاء في ملف قره باغ، أن يقدموا ضمانات بشأن "سحب القوات الأرمينية" من الأراضي لوقف الحرب.

وأضاف علييف في مقابلة تلفزيونية: "يجب على تركيا المشاركة في عملية السلام بشأن النزاع. تركيا لاعب مهم في المنطقة، جار لأذربيجان وجار لأرمينيا. دور تركيا سيكون مهما للغاية في عملية السلام المستقبلية".

أكد الرئيس الأذربيجاني، في وقت سابق، أن حل النزاع مع أرمينيا يجب أن يمر عبر الحوار، ولكن مع وجود أسس للمفاوضات.

وقال علييف، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد: "نحن نتفق مع وجهة النظر هذه على أن المشكلة مع أرمينيا يجب حلها من خلال الحوار، ولكن يجب أن يكون هناك أساس لذلك. يجب أن يعلن رئيس الوزراء الأرميني الالتزام بالاتفاقيات السابقة، والتي بموجبها تم الاعتراف بأراضي ناغورني قرة باغ كأراض أذربيجانية محتلة".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.