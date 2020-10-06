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    مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك

    أذربيجان تعلق على تصريحات الأسد بشأن نقل مسلحين من سوريا إلى قره باغ

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    علّق عضو لجنة الدفاع والأمن ومكافحة الفساد في البرلمان الأذربيجاني، نظامي سفاروف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد، بشأن نقل مسلحين من سوريا إلى قره باغ.

    وقال سفاروف، لوكالة "سبوتنيك": إن "تصريحات الرئيس بشار الأسد، لا تسبب أي مشاعر أخرى، غير الأسف والإدانة".

    الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب في القصر الرئاسي
    © REUTERS / SANA
    الرئيس الأسد لـ"سبوتنيك": تركيا تنقل إرهابيين سوريين إلى قره باغ وتستخدمهم هناك
    وأضاف: "يجب أن نضع في الاعتبار أن الإجراءات الهجومية المضادة للجانب الأذربيجاني تقع ضمن الإطار الصارم للقانون الدولي، وهو الحق في الدفاع عن النفس، الذي تؤكده المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ويتم تنفيذها في ظل التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، التي أساسها اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949".

    وأشار سفاروف إلى أن "أذربيجان لديها جيش بأكثر الأسلحة تطوراً وتجهيزًا في المنطقة، قادر على تنفيذ جميع المهام المنوطة به".

    وأوضح أن "مزاعم استخدام أي مجموعات من المقاتلين الإرهابيين تبدو سخيفة بكل بساطة".

    وأكد أن "أذربيجان بصفتها دولة طرف في مجموعة المعاهدات القانونية لمكافحة الإرهاب، تشارك بالكامل موقف الأمم المتحدة المعرب عنه في قرار مجلس الأمن 2178 ( 2014) و2396 (2017)، حيث يعتبر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره من أخطر التهديدات على السلام والأمن".

    ولفت سفاروف إلى أن "بلاده انضمت في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المعتمدة في 4 ديسمبر 1984، وأدخلت قاعدة بشأن المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الجرائم في التشريع الوطني".

    وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، أن تركيا كانت البادئ الرئيسي لجولة جديدة من الصراع في قره باغ.

    كما أشار إلى أن أنقرة تدعم الإرهابيين في سوريا وليبيا، وتستخدمهم في ناغورني قره باغ.

    انظر أيضا:

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    الرئيس الأسد لـ"سبوتنيك": تركيا تنقل إرهابيين سوريين إلى قره باغ وتستخدمهم هناك
    الكلمات الدلالية:
    أرمينيا, بشار الأسد, سوريا, مسلحين, قره باغ, أذربيجان
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